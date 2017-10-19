Матч Лиги Европы "Фастав" - "Копенгаген" прерван из-за густого тумана

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ТАСС, 19 октября. Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между чешским "Фаставом" и датским "Копенгагеном" был прерван из-за густого тумана. Встреча проходит в городе Злин.
Судья оставил игру на 72-й минуте по причине плохой видимости при счете 1:1.
"Фастав" и "Копенгаген" являются соперниками по группе F московского "Локомотива".
Lehce mlha v zápase Zlín - Kodaň. :D #mlha #uel #zlnkob #fog #preruseno pic.twitter.com/BgmH4CErzb— Karel Milec (@KarelMilec) 19 октября 2017 г.