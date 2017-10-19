Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч Лиги Европы "Фастав" - "Копенгаген" прерван из-за густого тумана

Спорт
19 октября, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Арбитр остановил встречу на 72-й минуте при счете 1:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 19 октября. Матч третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы между чешским "Фаставом" и датским "Копенгагеном" был прерван из-за густого тумана. Встреча проходит в городе Злин.

Судья оставил игру на 72-й минуте по причине плохой видимости при счете 1:1.

"Фастав" и "Копенгаген" являются соперниками по группе F московского "Локомотива".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Постпред США при ООН: Россия должна ответить за "вмешательство" в выборы
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама