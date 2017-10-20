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Хэмилтон в США попробует с первой попытки досрочно стать чемпионом "Формулы-1"

Спорт
20 октября, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

За четыре гонки до конца сезона преимущество британца над Себастьяном Феттелем составляет 59 очков

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Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

ТАСС, 20 октября. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2017 года - Гран-при США - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Интриги в борьбе за титул практически не осталось. Немец Себастьян Феттель и его команда "Феррари" собственноручно лишили себя чемпионства в нынешнем сезоне, провалив два предыдущих этапа: в Сингапуре Феттель стал инициатором аварии на старте, после которой был вынужден сойти с дистанции, а в Японии немца подвела уже техника. Таким образом, за четыре гонки до конца сезона преимущество Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" над Феттелем составляет 59 очков, и для завоевания четвертого титула в карьере уже в США британцу нужно набрать в гонке на 16 очков больше немца. "Мерседесу" же для завоевания четвертого Кубка конструкторов достаточно не проиграть "Феррари" больше 16 очков.

Другим событием на Гран-при США станет возвращение в состав "Торо Россо" россиянина Даниила Квята, который по решению команды не выступал на прошедших двух этапах. Положение россиянина в итальянском коллективе по-прежнему шаткое, по информации СМИ, этап в США может стать для Квята последним в нынешнем сезоне. "Торо Россо" все еще не определилась с тем, кто будет выступать за команду в следующем сезоне, и если одно из мест практически гарантировано французу Пьеру Гасли, пропускающему этап в США из-за участия в "Суперформуле", то на второе место явной кандидатуры у команды нет. В Остине за "Торо Россо" поедут Квят и Брендон Хартли, который заменит перешедшего в "Рено" испанца Карлоса Сайнса-младшего, и не исключено, что новозеландец поедет и во всех оставшихся гонках в сезоне, заменив уже россиянина.

До 2007 года Гран-при США обычно проходил в Индианаполисе (штат Индиана), после чего американский этап покинул календарь чемпионата до 2011 года. В 2012-м "Формула-1" вернулась в США на автодром "Трасса Америк" в Остине (штат Техас), который был построен специально для проведения этапа "королевских гонок".

Рекордсменом по числу побед на Гран-при США является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, в активе которого пять триумфов. Среди действующих пилотов в США побеждали только Хэмилтон (2007, 2012, 2014-2016) и Феттель (2013).

Первая часть свободных заездов начнется в 18:00 мск, вторая - в 22:00. В субботу состоится третья свободная практика (18:00). В воскресенье пройдут квалификация (00:00) и гонка (22:00).

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