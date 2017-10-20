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Британская полиция расследует поведение фанатов на матче ЛЕ "Эвертон" - "Лион"

Спорт
20 октября, 13:04 дата обновления: 20 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Потасовка с участием футболистов и болельщиков произошла на 64-й минуте встречи, когда капитан "Эвертона" Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Энтони Лопеса

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ТАСС, 20 октября. Полиция графства Мерсисайд в Великобритании расследует поведение болельщиков во время матча третьего тура группового этапа Лиги Европы по футболу между английским "Эвертоном" и французским "Лионом". Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC.

Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". На 64-й минуте встречи капитан "Эвертона" Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Энтони Лопеса, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеса вступились его одноклубники, между футболистами обоих клубов завязалась потасовка, все происходило около фанатского сектора "Эвертона". Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеса.

"Я не думаю, что это часть английской атмосферы, чтобы ударить игрока на выездном матче, но вышло именно так", - прокомментировал Лопес эпизод, когда его атаковал фанат "Эвертона".

В заявлении "Эвертона" сообщается, что официальные представители клуба изучили кадры с инцидентом и определили одного человека, против которого будут предприняты меры. "Болельщику будет запрещено посещать матчи английской команды, также клуб подаст заявление в полицию графства Мерсисайд по данному инциденту", - говорится в заявлении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагирует на инцидент, когда дождется отчетов от делегатов матча.

Ранее в сентябре УЕФА оштрафовал "Эвертон" на £10 тыс. за поведение болельщиков на матче Лиги Европы с хорватским "Хайдуком".

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