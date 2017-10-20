Футболист "Спартака" Промес не стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

ТАСС, 20 октября. Египетский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче третьего тура группового этапа турнира со словенским "Марибором" (7:0), который прошел 17 октября, Салах забил два гола и сделал одну результативную передачу. За него проголосовал 51% участников опроса на официальном сайте УЕФА.

Второе место в голосовании занял нападающий Дженк Тосун из турецкого "Бешикташа", который дважды отличился в матче с "Монако" (2:1). Третьим по итогам опроса стал игрок московского "Спартака" Квинси Промес, забивший два мяча и сделавший две голевые передачи в игре с испанской "Севильей" (5:1).

Голосование болельщиков завершилось в пятницу.