УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Эвертона" по итогам матча Лиги Европы с "Лионом"

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ТАСС, 20 октября. Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении английского "Эвертона" в связи с агрессивным поведением болельщиков команды на матче Лиги Европы с французским "Лионом". Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Встреча группы E Лиги Европы прошла в четверг в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Лиона". На 64-й минуте матча капитан "Эвертона" Эшли Уильямс толкнул вратаря гостей Антони Лопеша, когда тот в прыжке забирал мяч. За Лопеша вступились его одноклубники, между футболистами клубов завязалась потасовка, все происходило в непосредственной близости от фанатского сектора "Эвертона". Несколько болельщиков английского клуба оказались вовлечены в потасовку, а один из них с ребенком на руках атаковал Лопеша.
Позднее "Эвертон" выступил с заявлением, в котором сообщил, что официальные представители клуба изучили кадры с инцидентом и определили виновника из числа болельщиков, в его отношении будут приняты меры. "Болельщику будет запрещено посещать матчи английской команды, также клуб подаст заявление в полицию графства Мерсисайд по данному инциденту", - говорится в заявлении.
Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА 16 ноября.