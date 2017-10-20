Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в России

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занимает третье место после короткой программы на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Алиев набрал 88,77 балла по итогам короткой программы. Другой российский фигурист Михаил Коляда с результатом 85,79 балла и занимает четвертое место. Андрей Лазукин, дебютировавший на этапах Гран-при, идет девятым (78,54).
Лидирует после короткой программы американец Натан Чен, набравший 100,54 балла. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю получил за свой прокат 94,85 балла. Он занимает вторую позицию.
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало в 13:30 мск.
Российский этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Дворце спорта "Мегаспорт" и завершится в воскресенье.