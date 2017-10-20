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Команда Канчельскиса обыграла команду Красножана в футбольном матче на фестивале в Сочи

Спорт
20 октября, 15:49 UTC+3 СОЧИ

Встреча завершилась со счетом 3:0

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Футбольный тренер Юрий Красножан

Футбольный тренер Юрий Красножан

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 20 октября. "Сборная России" под руководством Андрея Канчельскиса обыграла "сборную мира" под руководством Юрия Красножана со счетом 3:0 в футбольном гала-матче с участием политических деятелей, спортсменов и представителей студенческих клубов, который прошел на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Голы за российскую команду забили бывший футболист сборной России, инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин и президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Также в команду Канчельскиса вошли заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Юрий Афонин, депутаты Госдумы Николай Харитонов, Александр Ющенко, Ирек Зиннуров и другие. За команду под руководством Юрия Красножана сыграли представители Министерства образования ОАЭ, тренер Игорь Гамула и другие.

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Приз за волю к победе достался Дворковичу - он сыграл в матче с травмированной рукой. Приз "За стойкость" достался южноафриканцу Рауду Дауду, отразившему большое количество атак команды Канчельскиса.

"У меня есть сын, он уже взрослый, студент, и я как отец понял - не словами, а собственным примером можно добиться результата в воспитании, - рассказал Смертин после матча журналистам. - Основополагающие принципы закладываются в юном возрасте, и каждый из нас здесь, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, должен дать его участникам хороший посыл. Это сильная команда - увлеченная, на волне энтузиазма, будущее в ее руках".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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