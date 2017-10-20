Испанка Мугуруса признана теннисисткой года по версии WTA

Наталья Вихлянцева не сумела пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:58
Автомобильные пробки в Москве достигли восьми балловОбщество 20 октября, 18:29
Месси и Паредес вызваны в сборную Аргентины на товарищеский матч с командой РоссииСпорт 20 октября, 18:21
РФ возобновит поставки баклажанов и гранатов с нескольких предприятий Турции с 30 октябряЭкономика и бизнес 20 октября, 18:20
Шойгу подарил икону белградскому храму Святого СаввыОбщество 20 октября, 18:13
"Ред Булл" объявил о продлении контракта с гонщиком ФерстаппеномСпорт 20 октября, 18:11
Глава Татарстана посетит СШАНовости партнеров 20 октября, 18:06
Боснийский теннисист Джумхур вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 20 октября, 18:04
Строгие родители, детские травмы и другие мифы о причинах заиканияОбщество 20 октября, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 октября. Испанка Гарбинье Мугуруса названа игроком года в одиночном разряде по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Мугуруса выиграла в 2017 году Уимблдон и турнир в Цинциннати. В нынешнем сезоне она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, став первой испанкой, кому это удалось. Она в четвертый раз подряд смогла отобраться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре.
Премия "Игрок года" вручается с 1977 года, первой обладательницей награды стала британка Вирджиния Уэйд. В прошлом году ее выиграла немка Ангелик Кербер.
В номинации "Пара года" победительницами стали Чань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария). На эту награду также претендовали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдона и турниры WTA в Дубае и Торонто.