Испанка Мугуруса признана теннисисткой года по версии WTA

ТАСС, 20 октября. Испанка Гарбинье Мугуруса названа игроком года в одиночном разряде по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мугуруса выиграла в 2017 году Уимблдон и турнир в Цинциннати. В нынешнем сезоне она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, став первой испанкой, кому это удалось. Она в четвертый раз подряд смогла отобраться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре.

Премия "Игрок года" вручается с 1977 года, первой обладательницей награды стала британка Вирджиния Уэйд. В прошлом году ее выиграла немка Ангелик Кербер.

В номинации "Пара года" победительницами стали Чань Юнжань (Тайвань) и Мартина Хингис (Швейцария). На эту награду также претендовали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, выигравшие Уимблдона и турниры WTA в Дубае и Торонто.