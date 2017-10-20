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Фигуристы Боброва и Соловьев намерены работать над улучшением короткого танца

Спорт
20 октября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Российский танцевальный дуэт по итогам короткой программы на этапе Гран-при в Москве занимает второе место

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в ближайшее время намерены работать над улучшением элементов в коротком танце, которому уделяли меньше времени, чем произвольному. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

В Москве в субботу стартовал этап Гран-при. Танцевальные дуэты показали короткую программу. Боброва и Соловьев набрали 76,33 балла и занимают второе место.

"Хорошо, что нам поставили высокие уровни: мы над этим много работали и хорошо, что судьи это оценили. Уверена, что все элементы мы накатаем на четвертый, высший уровень. Короткий танец был для нас каким-то камнем преткновения. На тренировках мы ни разу не срывали прокат, но потом что-то случилось. Здесь мы хотели показать целостный танец, что он нам очень нравится, и думаю, что с этого момента все будет хорошо", - сказала Боброва.

"Мы очень довольны своим прокатом, началом сезона. Мы заметно прибавили за небольшой отрезок времени до этапа Гран-при, мы рады, что смогли показать результаты своей работы, и уже знаем, над чем нужно работать дальше. На таких соревнованиях, на публике всегда лучше видно, что получается лучше, а что хуже, и, пройдя этот этап, мы будем знать, что нужно улучшать. Мы уже вышли заряженными на старт, перед выступлением чувствовали, что готовы показать хороший прокат", - заявил Соловьев.

"Больше внимания мы уделяли произвольному танцу и что- то упустили в коротком. Это мы сейчас и наверстываем, думаю, что будет немало улучшений в будущем", - добавил он. "В прошлом году мы тоже были вторыми после короткого танца. Это наша тактика", - заключили спортсмены.

В субботу танцевальные дуэты представят произвольную программу. Российский этап Гран-при завершится в воскресенье.

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