Гимнастка Комова завоевала серебро на первом турнире после возвращения в спорт

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Игр-2012 в Лондоне гимнастка Виктория Комова заняла второе место в личном многоборье на Кубке Михаила Воронина, который стал для спортсменки первым турниром после более чем годового соревновательного перерыва, связанного с травмой спины.

Комова, завоевавшая на чемпионате мира 2015 года золото в упражнениях на брусьях, последний раз принимала участие в соревнованиях полтора года назад, это был весенний чемпионат России. Из-за обострившихся болей в спине спортсменка была вынуждена пропустить не только ЧЕ-2016 в швейцарском Берне, но и Олимпиаду в Бразилии. Спортсменка проходила лечение в одной из немецких клиник, долго после этого восстанавливалась и сумела возобновить тренировки только в конце июня.

Первое место в личном многоборье на Кубке Воронина заняла серебряный призер ОИ-2016, чемпионка Европы 2017 года в вольных упражнениях Ангелина Мельникова. Третьей стала Ирина Сазонова, выступающая за Исландию.

В мужском личном многоборье победу праздновал Никита Нагорный, вторым стал Никита Игнатьев, третьим - Артур Давтян из Армении.

В среду на Кубке Воронина будут разыграны медали на отдельных снарядах.