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Центр самбо и дзюдо, строительство которого было заморожено в 2008 г., открылся в Адыгее

Спорт
19 декабря, 20:18 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 19, декабря. /ТАСС

Объект начали строить в 2008 году в рамках программы Федерального фонда регионального развития, из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено порядка 13 млн рублей

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МАЙКОП, 19 декабря. /ТАСС/. Центр самбо и дзюдо, строительство которого было приостановлено с 2008 года, открылся во вторник в Кошехабльском районе Адыгеи, сообщил на открытии нового спортивного объекта глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как ранее сообщали в пресс-службе главы республики, объект начали строить в 2008 году в рамках программы Федерального фонда регионального развития, из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено порядка 13 млн рублей. Затем финансирование приостановили и до октября 2017 года объект оставался незаконченным. Средства на его завершение - 36 млн рублей - выделила газодобывающая компания "Южгазэнерджи".

"Открытие спортцентра - положительный пример реализованного в республике государственно-частного партнерства. В течение десяти лет власти региона оказывали господдержку развитию реального сектора экономики. Сейчас эти инвестиции приносят свои плоды: крепко стоящие на ногах предприятия республики начинают вкладывать средства в решение стоящих перед регионом задач социального развития", - сказал глава Адыгеи.

В центре площадью порядка 880 квадратных метров разместился зал на 120 зрительских мест с коврами для состязаний, два тренажерных зала, раздевалки и душевые, административные помещения. Уроженец Кошехабльского района, 11-кратный чемпион мира, признанный самым титулованным самбистом мира, депутат Госдумы России Мурат Хасанов отметил на открытии объекта, что в годы его юности о тренировках в таких комфортных условиях можно было "только мечтать - соревнования борцов на первенствах района приходилось проводить на сцене местного дома культуры".

Майкопская школа по борьбе самбо и дзюдо получила известность благодаря заслугам Якуба Коблева, признанного лучшим тренером по дзюдо XX века, чьи воспитанники стали олимпийскими чемпионами, победителями мировых турниров.

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