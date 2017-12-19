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СКА впервые в сезоне проиграл два матча подряд в КХЛ

Спорт
19 декабря, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, декабря. /ТАСС

В домашнем матче клуб из Санкт-Петербурга уступил минскому "Динамо" со счетом 2:3

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ТАСС, 19 декабря. Минское "Динамо" обыграло петербургский СКА по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличился Илья Ковальчук (23-я и 57-я минуты). За "Динамо" шайбы забросили Джек Скилли (29), Дмитрий Коробов (51). Решающий буллит на счету Скилли.

СКА, лидирующий в Западной конференции со 108 очками, потерпел второе поражение подряд, "Динамо" занимает 10-е место (55).

В следующем матче 21 декабря "Динамо" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". СКА 23 декабря на выезде встретится с московским "Динамо".

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