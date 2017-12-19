СКА впервые в сезоне проиграл два матча подряд в КХЛ

ТАСС, 19 декабря. Минское "Динамо" обыграло петербургский СКА по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличился Илья Ковальчук (23-я и 57-я минуты). За "Динамо" шайбы забросили Джек Скилли (29), Дмитрий Коробов (51). Решающий буллит на счету Скилли.

СКА, лидирующий в Западной конференции со 108 очками, потерпел второе поражение подряд, "Динамо" занимает 10-е место (55).

В следующем матче 21 декабря "Динамо" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом". СКА 23 декабря на выезде встретится с московским "Динамо".