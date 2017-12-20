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Чемпион ОИ по дзюдо Галстян приступил к тренерской работе с кадетской сборной РФ

Спорт
20 декабря, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Спортсмен подчеркнул, что хочет продолжать приносить пользу российскому дзюдо

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Арсен Галстян

Арсен Галстян

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне по дзюдо Арсен Галстян, завершивший карьеру спортсмена, остается в сборной России в качестве тренера кадетской национальной команды (юноши и девушки до 18 лет). Об этом он рассказал ТАСС.

Галстян, выступавший в весовой категории до 60 кг, другие чемпионы Лондона Мансур Исаев (73 кг) и Тагир Хайбулаев (100 кг), а также еще восемь дзюдоистов сборной объявили о завершении карьеры в Санкт-Петербурге 17 декабря.

"Мы ушли из большого спорта, но не из дзюдо. Я буду работать с кадетской сборной, и надеюсь добиться успеха на тренерском поприще, - рассказал Галстян. - Я уже был с ребятами на соревнованиях - это так классно, когда они побеждают. Непередаваемые ощущения испытал в Чили, где наши кадеты стали первыми чемпионами мира в новом формате - командном турнире среди смешанных сборных, победив сборную Бразилии".

Собеседник агентства подчеркнул, что хочет продолжать приносить пользу российскому дзюдо. "Я надеюсь, у меня все получится и я смогу принести пользу нашему дзюдо в новой роли. Мой личный тренер всегда поддерживал меня, и в этот раз поддержал мое решение. Он понимал, что разно или поздно наступит время, когда мне придется закончить, и одобрил мой выбор тренерской карьеры, сказав: "Теперь ты будешь мне помогать детей воспитывать", - сообщил дзюдоист.

Галстян также является чемпионом Европы 2009 года, бронзовым призером чемпионата мира 2010 года, серебряным призером Универсиады в Казани.

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