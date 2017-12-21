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Вяльцев: БК "Химки" нужно успеть восстановиться к игре с ЦСКА за два дня

Спорт
21 декабря, 0:06 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В среду "Химки" дома обыграли "Анадолу Эфес" со счетом 86:68 в 13-м туре Евролиги, 22 декабря "Химки" сыграют в гостях с московским ЦСКА в матче еврокубка

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Баскетболист "Химок" Егор Вяльцев (слева)

Баскетболист "Химок" Егор Вяльцев (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 21 декабря. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Баскетболистам "Химок" предстоит сложный матч против московского ЦСКА в 14-м туре Евролиги, важно успеть восстановиться за два дня после игры с турецким "Анадолу Эфес". Такое мнение ТАСС высказал защитник подмосковной команды Егор Вяльцев.

В среду "Химки" дома обыграли "Анадолу Эфес" со счетом 86:68 в 13-м туре Евролиги, Вальцев набрал 12 очков. "Тяжелая игра, но слава богу, что выиграли. Отлично сегодня отыграли во второй половине встречи в защите, также не жадничали в атаке, отдавали друг другу пасы, очень много результативных передач сделали (23 передачи суммарно отдали все игроки "Химок" - прим. ТАСС). Надо продолжать в таком же духе, играть командно, не жадничать, а команда у нас очень талантливая", - сообщил Вяльцев.

Генеральный директор "Химок" Павел Астахов в беседе с ТАСС высказал мнение, что подмосковная команда в матче "Анадолу Эфес" одержала первую уверенную победу в Евролиге нынешнего сезона.

"По счету можно так сказать, но я не думаю, что победа была уверенной, так как игра была тяжелой. По счету судить нельзя, у "Эфеса" очень хорошая команда с качественными исполнителями и сильным составом. У них сменился тренер, но я думаю, что команда выберется из ямы и покажет свою игру", - отметил Вяльцев.

22 декабря "Химки" сыграют в гостях с московским ЦСКА в матче Евролиги, 25 декабря проведут домашнюю встречу против испанской "Барселоны". "Тяжелая неделя предстоит, в пятницу уже игра с ЦСКА в Евролиге, через пять дней встречаемся с "Барселоной". Никто не разграничивает матчи в Единой лиге ВТБ и матчи в Евролиге, для нас каждая игра важна и в каждом турнире нужны победы. Встреча с ЦСКА будет сложной, важно успеть восстановиться за два дня", - заключил собеседник ТАСС.

"Химки" занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги, ЦСКА лидирует.

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