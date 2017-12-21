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Бывший тренер ФК "Ростов" Кириченко покинул команду

Спорт
21 декабря, 3:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, декабря. /ТАСС

В понедельник "Ростов" объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды

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Бывший тренер ФК "Ростов" Дмитрий Кириченко

Бывший тренер ФК "Ростов" Дмитрий Кириченко

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 21 декабря. Бывший тренер футбольного клуба "Ростов" Дмитрий Кириченко покинул команду по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

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В понедельник "Ростов" на своем сайте объявил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды. Позже президент клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что Кириченко, до этого исполнявший обязанности наставника команды, был одним из кандидатов на пост главного тренера. По словам руководителя "Ростова", тренер не вышел на связь в назначенный день, что было воспринято как отказ от переговоров. Сам Кириченко с критикой отреагировал на это заявление, отметив, что он не видит смысла продолжать работу в клубе.

"В ФК "Ростов" всегда ценили и уважали Дмитрия Кириченко как специалиста, тренера и человека. Мы всегда давали ему поддержку и возможность для самореализации. Мы с теплом относимся к Дмитрию Сергеевичу и надеемся, что его ждет прекрасное будущее. Это перспективный тренер, которому мы желаем успехов в дальнейшей работе", - говорится в заявлении.

"Я благодарю руководство клуба за все, что оно делает для ФК "Ростов", и желаю удачи новому тренерскому штабу. Благодарен болельщикам за поддержку и доверие. Вы навсегда останетесь в моем сердце", - сказал Кириченко.

После 20 туров чемпионата России "Ростов" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. После 19-го тура команду покинул главный тренер Леонид Кучук. Вместо него исполняющим обязанности был назначен Кириченко.

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