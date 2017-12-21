"Калгари" обыграл "Сент-Луис" в матче НХЛ

ТАСС, 21 декабря. "Калгари" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаэль Фролик (8-я минута) и Дуги Хэмилтон (48). У гостей отличился Брейден Шенн (22).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел на площадке 20 минут 41 секунду.

"Калгари" одержал вторую победу подряд и находится на девятом месте в таблице Западной конференции, в активе команды 39 очков. "Сент-Луис" проиграл второй матч кряду и располагается на четвертом месте, набрав 46 очков.

В следующем матче "Калгари" дома сыграет с "Монреалем" 23 декабря, "Сент-Луис" на выезде встретится с "Эдмонтоном" 22 декабря.

В другом матче игрового дня "Филадельфия" дома одержала победу над "Детройтом" (4:3).