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СМИ: "Фенербахче" рассматривает возможность приобретения защитника "Локомотива" Денисова

Спорт
23 декабря, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до июня 2018 года

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ТАСС, 23 декабря. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассматривает возможность приобретения игрока российского "Локомотива" Виталия Денисова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Milliyet.

По информации турецкого издания, "Фенербахче" готов заплатить за 30-летнего узбекского футболиста €3 млн.

Денисов принял участие в семи матчах "Локомотива" в нынешнем сезоне чемпионата России. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2018 года.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу российского первенства, набрав 45 очков в 20 играх. "Фенербахче" располагается на втором месте в чемпионате Турции, команда набрала 32 очка в 16 матчах.

Денисов выступает за "Локомотив" с 2013 года, он также играл за украинский "Днепр" (2007-2012), нижегородский "Спартак" (2006) и московский ЦСКА (2003-2006). На его счету 63 матча за сборную Узбекистана, в которых он отметился одним голом.

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