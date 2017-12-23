СМИ: "Фенербахче" рассматривает возможность приобретения защитника "Локомотива" Денисова

ТАСС, 23 декабря. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" рассматривает возможность приобретения игрока российского "Локомотива" Виталия Денисова. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Milliyet.

По информации турецкого издания, "Фенербахче" готов заплатить за 30-летнего узбекского футболиста €3 млн.

Денисов принял участие в семи матчах "Локомотива" в нынешнем сезоне чемпионата России. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2018 года.

"Локомотив" возглавляет турнирную таблицу российского первенства, набрав 45 очков в 20 играх. "Фенербахче" располагается на втором месте в чемпионате Турции, команда набрала 32 очка в 16 матчах.

Денисов выступает за "Локомотив" с 2013 года, он также играл за украинский "Днепр" (2007-2012), нижегородский "Спартак" (2006) и московский ЦСКА (2003-2006). На его счету 63 матча за сборную Узбекистана, в которых он отметился одним голом.