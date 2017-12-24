"Тампа-Бэй" победила "Миннесоту" в матче НХЛ, Кучеров забросил шайбу

ТАСС, 24 декабря. "Тампа-Бэй" выиграла у "Миннесоты" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Дэн Джирарди (58-я минута), Тайлер Джонсон (59) и Никита Кучеров (60), Владислав Наместников отдал результативную передачу. Всего на счету 24-летнего Кучерова 51 очко (24 шайбы + 27 передач) в 35 матчах. 24-летний россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги, он также вышел на первое место среди снайперов, обойдя соотечественника Александра Овечкина, у которого 23 шайбы. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил все 22 броска и был признан первой звездой матча.

"Тампа-Бэй" с 54 очками лидирует в таблице Восточной конференции, "Миннесота" с 39 баллами располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

Результаты других матчей дня:

"Каролина" - "Баффало" - 4:2

"Нью-Джерси" - "Чикаго" - 4:1

"Питтсбург" - "Анахайм" - 0:4

"Флорида" - "Оттава" - 1:0

"Эдмонтон" - "Монреаль" - 4:1.