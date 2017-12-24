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Нападающий "Далласа" Радулов реализовал победный буллит в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

Спорт
24 декабря, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

В другой игре дня "Колорадо" на выезде победил "Аризону" со счетом 6:2, в составе гостей шайбу забросил Наиль Якупов, результативной передачей отметился Никита Задоров

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Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Mike Stone

ТАСС, 24 декабря. "Даллас" выиграл у "Нэшвилла" со счетом 4:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Александр Радулов реализовал победный буллит.

В основное время в составе "Далласа" отличились Тайлер Сегин (13-я минута), Антуан Руссель (31) и Мартин Ганзал (34). За "Нэшвилл" шайбы забросили Алексей Емелин (1), Калле Ернкрок (8) и Райан Джохансен (45).

"Даллас" занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка, "Нэшвилл" идет третьим (47).

В другом матче дня "Колорадо" на выезде победил "Аризону" со счетом 6:2. В составе гостей шайбу забросил Наиль Якупов, результативной передачей отметился Никита Задоров. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.

В еще одной игре дня "Вегас" на своей площадке одержал победу над "Вашингтоном" - 3:0.

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