Нападающий "Далласа" Радулов реализовал победный буллит в матче НХЛ с "Нэшвиллом"

ТАСС, 24 декабря. "Даллас" выиграл у "Нэшвилла" со счетом 4:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Александр Радулов реализовал победный буллит.

В основное время в составе "Далласа" отличились Тайлер Сегин (13-я минута), Антуан Руссель (31) и Мартин Ганзал (34). За "Нэшвилл" шайбы забросили Алексей Емелин (1), Калле Ернкрок (8) и Райан Джохансен (45).

"Даллас" занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 43 очка, "Нэшвилл" идет третьим (47).

В другом матче дня "Колорадо" на выезде победил "Аризону" со счетом 6:2. В составе гостей шайбу забросил Наиль Якупов, результативной передачей отметился Никита Задоров. Вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 31 бросок из 33.

В еще одной игре дня "Вегас" на своей площадке одержал победу над "Вашингтоном" - 3:0.