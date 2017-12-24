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"Амур" обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Спорт
24 декабря, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 24 декабря. Хабаровский "Амур" со счетом 3:1 одержал победу над нижегородским "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Ушенин (28-я минута) и Алексей Бывальцев (29, 31). За гостей отличился Денис Паршин (51).

Хабаровская команда располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка. "Торпедо" находится на пятом месте в Западной конференции, в активе команды 77 очков.

В следующем матче "Амур" дома встретится с череповецкой "Северсталью" 26 декабря, а "Торпедо" 27 декабря дома сыграет с московским ЦСКА.

В другом матче игрового дня "Северсталь" победила владивостокский "Адмирал" (3:2).

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