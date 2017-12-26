Сборные Канады и Швейцарии стартуют на хоккейном Кубке Шпенглера

ТАСС, 26 декабря. Традиционный рождественский хоккейный турнир за Кубок Шпенглера стартует во вторник в швейцарском Давосе. Среди участников нынешнего турнира - готовящиеся к Олимпийским играм сборные Канады и Швейцарии, а также представитель Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - рижское "Динамо".

Участники Кубка Шпенглера - 2017 разбиты на две группы, которые носят имена знаменитых швейцарских хоккеистов довоенной поры - Биби Торриани и братьев Ганса и Фердинанда Каттини. В "группу Каттини" вошли чешский клуб "Маунтфилд" из Градеца-Кралове, местный "Давос" и сборная Канады, в "группу Торриани" - сборная Швейцарии, рижское "Динамо" и финский ХПК из Хямеэнлинны.

Матчи группового раунда проводятся по специальной формуле, давно принятой на Кубке Шпенглера, когда известны лишь пары первого игрового дня - во вторник встречаются сборная Швейцарии и "Динамо", а также "Маунтфилд" и сборная Канады. Пары остальных матчей определятся по итогам стартовых встреч, причем победившие в стартовом туре команды получат день отдыха и второй матч группы проведут лишь в четверг.

По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал состоится 31 декабря в 14:10 мск.

Для сборных Канады и Швейцарии Кубок Шпенглера станет последней проверкой перед стартующей через полтора месяца Олимпиадой в южнокорейском Пхёнчхане. В состав сборной Канады на турнире в Давосе включены 20 хоккеистов, которые выступают в североамериканских клубах низших лиг и чемпионате Швейцарии. При этом, учитывая, что чемпионат КХЛ берет новогоднюю паузу лишь 31 декабря, в Давосе выступит лишь один представитель этой лиги - это 34-летний нападающий "Автомобилиста" Пьер-Александер Паренто.

Швейцария сильнейшим составом

Максимально приближенным к олимпийскому составу выступит в Давосе сборная Швейцарии, тренер которой Патрик Фишер пригласил целую группу игроков, блеснувших на последнем чемпионате мира, где "крестоносцы" заняли шестое место. В их числе - голкипер Леонардо Дженони, защитники Рафаэль Диас, Рамон Унтерзандер, Жоэль Дженацци, Доминик Шлумпф, форварды Венсан Праплан, Денис Холенштайн, Дамьен Бруннер, Таннер Ришар и другие.

По словам председателя совета директоров рижского "Динамо" Юриса Савицкиса, участие в турнире в Давосе должно помочь латвийскому клубу успешно завершить сезон в КХЛ. "Динамо" пока выступает неудачно, с 38 очками занимая последнее место в Западной конференции, из всех 27 команд лиги опережая лишь "Югру".

Кубок Шпенглера - старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире всегда принимают участие местная команда, которая взяла главный приз рекордные 15 раз, и сборная Канады (14 титулов), тогда как остальные клубы приглашаются организаторами. Турнир назван в честь доктора Карла Шпенглера, посвятившего свою жизнь борьбе с туберкулезом.

В нынешнем году исполняется 50 лет дебюту на Кубке Шпенглера советского хоккея - в 1967 году в Давосе выступил столичный "Локомотив" и добился победы. С тех пор участие отечественных клубов в Кубке Шпенглера стало традиционным, хотя в нынешнем олимпийском сезоне в Давосе сыграет делегат от КХЛ из Латвии. Пять раз Кубок Шпенглера выигрывал московский "Спартак", трижды - СКА из Санкт-Петербурга, по два раза - московские "Локомотив" и "Динамо", один титул на счету сборной СССР, "Крыльев Советов", ЦСКА и магнитогорского "Металлурга".

Год назад в турнире приняли участие два клуба КХЛ - "Автомобилист" из Екатеринбурга и минское "Динамо", в финале сборная Канады победила швейцарский "Лугано" со счетом 5:2.