Россиянин Федосеев идет вторым после первого дня ЧМ по рапиду в Эр-Рияде

ТАСС, 26 декабря. Российский гроссмейстер Владимир Федосеев занимает второе место после первого соревновательного дня на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр- Рияде.

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В первой партии Федосеев победил венгра Золтана Алмаши, во второй - индийца Сантоша Видита, в третьей - соотечественника Бориса Савченко, в четвертой - армянина Тиграна Петросяна, пятую партию против россиянина Александра Грищука Федосеев завершил вничью. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен в первой партии уступил китайцу Бу Сянчжи, во второй обыграл россиянина Владимира Доброва, в третьей сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым, в четвертой одержал победу над Салехом Салемом из ОАЭ, в пятой - над представителем Узбекистана Рустамом Касымджановым.

Лидирует по итогам первого соревновательного дня грузин Баадур Джобава (4,5 балла), Федосеев по дополнительным показателям уступает грузину и занимает вторую строчку, третьим идет еще один российский гроссмейстер Павел Понкратов (4), четвертым - Грищук (4).

Россиянин Петр Свидлер с четырьмя баллами занимает седьмое место, Евгений Алексеев - 25-е (3,5), Денис Хисматуллин - 31-е (3,5), Антон Демченко - 32-е (3), Алексей Дреев - 40-е (3), Андрей Есипенко - 42-е (3), Александр Рахманов - 47-е (3), Савченко - 49-е (3), Ян Непомнящий - 50-е (3), Александр Рязанцев - 53-е (3), Владимир Малахов - 56-е (3), Сергей Карякин - 58-е (3), Дмитрий Бочаров - 60-е (2,5), Ян Джумагалиев - 66-е (2,5), Владимир Минько - 68-е (2,5), Дмитрий Кокарев - 81-е (2,5), Владимир Поткин - 82-е (2,5), Сергей Григорьянц - 90-е (2), Эрнесто Инаркиев - 93-е (2), Санан Сюгиров - 94-е (2), Владислав Артемьев - 97-е (2), Павел Трегубов - 107-е (2), Владимир Добров - 116-е (1).

В женском турнире после первого дня лидирует китаянка Цзюй Вэньцзюнь (5), второй идет грузинка Бэла Хотенашвили (4), третьей - вьетнамка Фам Ле Тхао Нгуен (4). Лучшей из россиянок является Александра Горячкина, которая идет на девятом месте с четырьмя баллами в активе.

Партии 6-10-х туров пройдут в среду. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составит $2 млн. Чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250 тысяч.