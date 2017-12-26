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УНИКС победил "Торино" в матче баскетбольного Еврокубка

Спорт
26 декабря, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС

Казанский клуб вышел в лидеры группы А, одержав семь побед

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ТАСС, 26 декабря. Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал гостевую победу над итальянским "Торино" со счетом 79:72 в заключительном матче группового этапа Еврокубка.

УНИКС вышел в лидеры группы А, одержав семь побед. Российская команда ранее гарантировала себе выход в плей-офф турнира. "Торино" с пятью победами идет третьим.

В параллельном матче санкт-петербургский "Зенит" победил турецкий "Тофаш" - 80:76. Российская команда одержала шесть побед и вышла на второе место в группе D, также гарантировав себе участие в плей-офф Еврокубка.

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