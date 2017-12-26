Главный тренер БАТЭ Ермакович может войти в тренерский штаб ЦСКА

ТАСС, 26 декабря. Главный тренер белорусского футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович может войти в тренерский штаб российского ЦСКА, который возглавляет его соотечественник Виктор Гончаренко. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на "Прессбол".

Отмечается, что основным претендентом на пост главного тренера БАТЭ после предполагаемого ухода 42-летнего Ермаковича является Олег Дулуб.

Ермакович уже входил в тренерский штаб Гончаренко в период с 2009 по 2013 год, когда тот возглавлял БАТЭ. В 2013 году Гончаренко покинул белорусский клуб, а в 2016 году занял пост главного тренера ЦСКА, с которым занял второе место в чемпионате России в прошлом сезоне.