Кричевский: "Сибирь" не имеет больших долгов перед игроками по зарплате

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. "Сибирь" опровергла информацию о том, что в клубе на протяжении четырех месяцев не платят зарплату футболистам, но при этом долги перед игроками существуют. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Константин Кричевский.

Ранее сайт телеканала "Матч ТВ" сообщил, что в команде накопились большие задолженности, а последнюю зарплату основная масса футболистов получила за июль 2017 года.

"Это не так, - ответил Кричевский на вопрос о том, что зарплату футболистам не платят с июля 2017 года. - Задолженности есть, но объем несущественный. У нас как таковых больших долгов нет".

После 25-го тура "Сибирь" занимает седьмое место в Футбольной национальной лиге, имея в активе 39 очков.