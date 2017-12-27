Шахматист Федосеев сыграл вничью с Ван Хао в девятом туре ЧМ по рапиду

ТАСС, 27 декабря. Россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с китайским гроссмейстером Ван Хао в девятом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Федосеев выиграл шесть партий из девяти, сыгранных на чемпионате, и свел вничью три из них. Федосеев набрал 7,5 очка и сохраняет единоличное лидерство на турнире. Второе место занимает индиец Вишванатан Ананд (7), третье - другой россиянин Петр Свидлер (7).

Россиянин Сергей Карякин уступил Борису Савченко и после девяти туров идет 79-м. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен проиграл Ананду и с 6 очками идет 13-м.

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В среду также будет сыгран 10-й тур. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составил $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250 тысяч.