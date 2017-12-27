Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматист Федосеев сыграл вничью с Ван Хао в девятом туре ЧМ по рапиду

Спорт
27 декабря, 19:57 UTC+3

Россиянин выиграл шесть партий из девяти, сыгранных на чемпионате, и свел вничью три из них

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 декабря. Россиянин Владимир Федосеев сыграл вничью с китайским гроссмейстером Ван Хао в девятом туре чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Федосеев выиграл шесть партий из девяти, сыгранных на чемпионате, и свел вничью три из них. Федосеев набрал 7,5 очка и сохраняет единоличное лидерство на турнире. Второе место занимает индиец Вишванатан Ананд (7), третье - другой россиянин Петр Свидлер (7).

Россиянин Сергей Карякин уступил Борису Савченко и после девяти туров идет 79-м. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен проиграл Ананду и с 6 очками идет 13-м.

С 26 по 28 декабря участники мужского и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрые шахматы. В среду также будет сыгран 10-й тур. Чемпионат мира завершится 30 декабря. Призовой фонд турнира составил $2 млн, чемпионы мира по блицу и рапиду получат по $750 тысяч, победительницы женского турнира - по $250 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама