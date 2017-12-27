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"Автомобилист" обыграл СКА в матче чемпионата КХЛ

Спорт
27 декабря, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 3:4 уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей дубль на счету Никиты Гусева (40-я и 56-я минуты), еще одну шайбу забросил Сергей Плотников (29). За хозяев отличились Виталий Попов (23), Евгений Чесалин (24, 55) и Анатолий Голышев (36).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 114 очков. "Автомобилист" одержал четвертую победу в последних пяти матчах и с 80 баллами занимает четвертое место в Восточной конференции.

"Автомобилист" в следующем матче 29 декабря дома сыграет с московским "Динамо", а СКА в тот же день на выезде встретится с минским "Динамо".

В других матчах игрового дня "Трактор" дома победил "Локомотив" (3:2), "Югра" дома по буллитам обыграла "Нефтехимик" (4:3), а московское "Динамо" на выезде уступило "Металлургу" (1:5).

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