Команда Моисеевой победила команду Сидоровой во втором матче отбора по керлингу на ОИ-2018

ТАСС, 27 декабря. Команда скипа Виктории Моисеевой со счетом 7:6 победила команду скипа Анны Сидоровой во втором матче отборочного турнира по керлингу на Олимпийские игры 2018 года среди российских женских команд. Турнир проходит в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб".

Команда Моисеевой одержала вторую победу подряд, первый матч завершился со счетом 9:6. Третья встреча пройдет 28 декабря в 8:30 мск, серия продлится до четырех побед.

Команда скипа Моисеевой является чемпионом Европы 2016 года. Команда скипа Сидоровой завоевала два золота (2012, 2015), серебро (2014) и бронзу (2011) чемпионата Европы, три бронзовые (2014-2016) и одну серебряную награды чемпионата мира (2017).

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.