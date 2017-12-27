Бой между Чудиновым и Моком станет главным событием на турнире в Дании 5 января

ТАСС, 27 декабря. Поединок между российским боксером Дмитрием Чудиновым и датчанином Лоленгой Моком станет главным событием на турнире, посвященном 60-летнему юбилею профессиональной деятельности промоутера Могенса Палля. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на WBN.

Мероприятие пройдет 5 января в Копенгагене.

31-летний российский боксер является чемпионом Европы среди молодежи и двукратным серебряным призером чемпионата России среди любителей. На профессиональном уровне Чудинов одержал 20 побед (13 нокаутом), потерпел одно поражение и два боя завершил вничью. Он владел титулом временного чемпиона мира WBA в 2014 году, один раз его защитил, а в 2015-м расстался с ним, проиграв британцу Крису Юбенку- младшему техническим нокаутом в 12-м раунде. В последнем поединке - 4 февраля нынешнего года - россиянин техническим нокаутом в первом раунде победил венгра Золтана Паппа.

В послужном списке Мока 40 побед (13 нокаутом), 14 поражений и одна ничья.

83-летний промоутер Палль организовал более 200 боксерских поединков. В 2008 году он был введен в Международный зал боксерской славы.