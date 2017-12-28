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"Давос" победил "Маунтфилд" в матче Кубка Шпенглера по хоккею

Спорт
28 декабря, 0:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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ТАСС, 28 декабря. Хоккеисты швейцарского "Давоса" победили чешский "Маунтфилд" со счетом 5:1 в матче "группы Каттини" на Кубке Шпенглера, который проходит в Давосе.

В составе победителей шайбы забросили Джереми Морин (1-я и 43-я минуты), Томи Саллинен (24), Грегори Скиарони (26) и Брэндон Бак (34). У проигравших отличился Иржи Симанек (45).

Ранее на турнире рижское "Динамо" в рамках "группы Торриани" в овертайме обыграло финский ХПК со счетом 4:3. Рижский клуб и "Маунтфилд" потеряли шансы на прямой выход в полуфинал турнира и будут участвовать в четвертьфинальных матчах.

28 декабря на турнире сборная Швейцарии сыграет с ХПК, а команда Канады встретится с "Давосом".

Четвертьфинальные матчи пройдут 29 декабря, полуфиналы - 30 декабря, финал состоится 31 декабря в 14:10 мск.

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