Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Швейцарии победила команду Белоруссии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
28 декабря, 1:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 декабря. Молодежная сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей шайбы забросили Николас Мюллер (9-я минута), Валентин Нуссбаумер (49) и Филипп Курашев (52). У проигравших отличились Максим Сушко (19) и Виктор Бовбель (45).

В следующем матче на турнире швейцарцы 28 декабря сыграют с россиянами, белорусы днем позже также проведут встречу со сборной России.

Положение в группе В: 1. Швеция - 3 очка (1 матч), 2. Чехия - 3 (1), 3. Швейцария - 3 (1), 4. Россия - 0 (1), 5. Белоруссия - 0 (2).

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швейцария Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
5
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама