Сборная Швейцарии победила команду Белоруссии в матче молодежного ЧМ по хоккею

ТАСС, 28 декабря. Молодежная сборная Швейцарии по хоккею обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей шайбы забросили Николас Мюллер (9-я минута), Валентин Нуссбаумер (49) и Филипп Курашев (52). У проигравших отличились Максим Сушко (19) и Виктор Бовбель (45).

В следующем матче на турнире швейцарцы 28 декабря сыграют с россиянами, белорусы днем позже также проведут встречу со сборной России.

Положение в группе В: 1. Швеция - 3 очка (1 матч), 2. Чехия - 3 (1), 3. Швейцария - 3 (1), 4. Россия - 0 (1), 5. Белоруссия - 0 (2).

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.