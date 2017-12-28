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Тренер Лихачев продлил контракт со сборной России по пляжному футболу до конца 2018 года

Спорт
28 декабря, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Также контракты до конца 2018 года продлены с Дмитрием Хомухой, Еленой Фоминой и Евгением Кузьминым

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Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев

© rfs.ru

ТАСС, 28 декабря. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продлил контракт до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также контракты до конца 2018 года продлены с Дмитрием Хомухой (старший тренер юношеской сборной России игроков до 17 лет), Еленой Фоминой (главный тренер женской сборной России) и Евгением Кузьминым (старший тренер женских национальных сборных России по мини-футболу).

Лихачев возглавляет сборную страны с 2010 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2011 и 2013) и один раз стала третьей (2015), четырежды - Евролигу (2011, 2013, 2014, 2017), первые Европейские игры 2015 года, трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015). Лихачев 24 ноября возглавил пляжный московский "Спартак", таким образом, совмещая посты в клубе и сборной.

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