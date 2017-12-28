Тренер Лихачев продлил контракт со сборной России по пляжному футболу до конца 2018 года

ТАСС, 28 декабря. Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев продлил контракт до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Также контракты до конца 2018 года продлены с Дмитрием Хомухой (старший тренер юношеской сборной России игроков до 17 лет), Еленой Фоминой (главный тренер женской сборной России) и Евгением Кузьминым (старший тренер женских национальных сборных России по мини-футболу).

Лихачев возглавляет сборную страны с 2010 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат мира (2011 и 2013) и один раз стала третьей (2015), четырежды - Евролигу (2011, 2013, 2014, 2017), первые Европейские игры 2015 года, трижды - Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015). Лихачев 24 ноября возглавил пляжный московский "Спартак", таким образом, совмещая посты в клубе и сборной.