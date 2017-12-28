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Более 200 российских спортсменов ожидается на ОИ-2018

Спорт
28 декабря, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

В оргкомитете Игр предполагают, что в Южную Корею приедут 210 российских спортсменов

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Олимпийский флаг

Олимпийский флаг

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, ожидает, что на соревнования приедут 210 спортсменов из России. Об этом заявил глава оргкомитета Ли Хи Бом, чьи слова приводит агентство Yonhap.

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5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил россиянам выступать на Играх-2018 под флагом страны, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею чистым спортсменам, которые будут выходить на соревнования под олимпийским флагом.

"Мы предполагаем, что в Южную Корею приедут 210 российских спортсменов, - сказал Ли Хи Бом. - Оргкомитет готов поддерживать россиян с момента их прибытия и до отъезда, как и других спортсменов".

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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