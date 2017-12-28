Команда Моисеевой победила команду Сидоровой в матче отбора по керлингу на ОИ-2018

ТАСС, 28 декабря. Команда скипа Виктории Моисеевой со счетом 9:6 победила команду Анны Сидоровой в четвертом матче отборочного турнира по керлингу на Олимпийские игры 2018 года среди российских женских команд. Турнир проходит в Сочи в керлинговом центре "Ледяной куб".

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу команды Моисеевой. Пятая встреча пройдет в пятницу в 8:30 мск.

Команда скипа Моисеевой является чемпионом Европы 2016 года. Команда скипа Сидоровой завоевала два золота (2012, 2015), серебро (2014) и бронзу (2011) чемпионата Европы, три бронзовые (2014-2016) и одну серебряную награды чемпионата мира (2017).

Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.