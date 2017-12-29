Сборная Канады по хоккею обыграла "Давос" в матче Кубка Шпенглера

ТАСС, 29 декабря. Хоккеисты сборной Канады победили швейцарский "Давос" со счетом 4:1 в матче группы Каттини на Кубке Шпенглера. Турнир проходит в Давосе.

Также в четверг в рамках группы Торриани сборная Швейцарии обыграла со счетом 4:0 финский клуб ХПК.

В полуфинал напрямую вышли победители групп - сборные Канады и Швейцарии. Командам, занявшим вторые-третьи места, предстоит провести четвертьфинальные встречи: рижское "Динамо" сыграет с чешским "Маунтфилдом", ХПК - с "Давосом".

Финал турнира состоится 31 декабря.