Веснина и Потапова примут участие в новом турнире WTA в Москве

ТАСС, 29 декабря. Россиянки Елена Веснина и Анастасия Потапова примут участие в международном турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), который впервые пройдет в Москве в июле 2018 года. Об этом сообщил менеджер Потаповой Александр Островский в своем Twitter.

Please meet our brand new @wta event in 2018 - Moscow River Cup! Welcome in Russia! IT’S YOUR GAME! #wta pic.twitter.com/9dwsZd2JOa — Alexander Ostrovsky (@netkrizisa) December 28, 2017

Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA, Потапова - 242-е. Кроме того, на турнире сыграют украинка Элина Свитолина, которая занимает шестую позицию в рейтинге WTA, и Наталья Вихлянцева (62).

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в городе Бастад (Швеция) с призовым фондом 226 тыс. 750 долларов. Призовой фонд московского турнира составит 750 тыс. долларов. Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах, в одиночном турнире примут участие 32 спортсменки, в парном - 16.