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Веснина и Потапова примут участие в новом турнире WTA в Москве

Спорт
29 декабря, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча

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ТАСС, 29 декабря. Россиянки Елена Веснина и Анастасия Потапова примут участие в международном турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), который впервые пройдет в Москве в июле 2018 года. Об этом сообщил менеджер Потаповой Александр Островский в своем Twitter.

Веснина занимает 16-е место в рейтинге WTA, Потапова - 242-е. Кроме того, на турнире сыграют украинка Элина Свитолина, которая занимает шестую позицию в рейтинге WTA, и Наталья Вихлянцева (62).

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча. На протяжении предыдущих семи лет турнир проходил в городе Бастад (Швеция) с призовым фондом 226 тыс. 750 долларов. Призовой фонд московского турнира составит 750 тыс. долларов. Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах, в одиночном турнире примут участие 32 спортсменки, в парном - 16.

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