Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ювентус" отстранил Дибалу от основного состава из-за переговоров агента футболиста с ПСЖ

Спорт
29 декабря, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Решение об отстранении 24-летнего аргентинского футболиста принял генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пауло Дибала

Пауло Дибала

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 29 декабря. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" вывел из основного состава нападающего Пауло Дибалу из-за переговоров его агента с французским ПСЖ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ilbianconero.

Решение об отстранении 24-летнего аргентинского футболиста принял генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, в составе клуба он дважды становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и единожды - Суперкубка страны. Кроме того, в сезоне-2016/17 "Ювентус" вместе с нападающим дошел до финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне Дибала провел за клуб 25 матчей, в которых забил 15 голов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответственность Мосгортранса, чей автобус врезался в остановку, застрахована "Согазом"
2
Минимальный размер оплаты труда. Досье
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Зарплаты в бюджетной сфере с января 2018 года будут проиндексированы на 23%
5
Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии Браудера и его партнера Черкасова
6
Военнослужащие, получившие награды за операцию в Сирии. Досье
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама