"Ювентус" отстранил Дибалу от основного состава из-за переговоров агента футболиста с ПСЖ

ТАСС, 29 декабря. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" вывел из основного состава нападающего Пауло Дибалу из-за переговоров его агента с французским ПСЖ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Ilbianconero.

Решение об отстранении 24-летнего аргентинского футболиста принял генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта.

Дибала выступает за "Ювентус" с 2015 года, в составе клуба он дважды становился чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка и единожды - Суперкубка страны. Кроме того, в сезоне-2016/17 "Ювентус" вместе с нападающим дошел до финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне Дибала провел за клуб 25 матчей, в которых забил 15 голов.