ФК "Тосно" интересуется полузащитником "Тамбова" Скворцовым

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футбольный клуб "Тосно" проявляет интерес к полузащитнику "Тамбова" Алексею Скворцову, но руководство клуба еще не заключало контракт с футболистом. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко.

Ранее на сайте газеты "Спорт-экспресс" появилась информация, что питерский клуб уже подписал контракт со Скворцовым.

"Пока были только разговоры, мы интересовались им, но ничего еще не подписано. Не могу точно сказать, возьмем его или нет. Непонятно, что будет с Марковым, ушел Заболотный, поэтому нам нужен нападающий. Скворцов - питерский воспитанник, а это важно", - сказал Марков.

25-летний полузащитник в текущем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) провел за "Тамбов" 24 игры и забил семь голов. После 25-го тура "Тамбов" занимает четвертое место в ФНЛ.

Ранее нападающий "Тосно" и сборной России Антон Заболотный подписал контракт с санкт-петербургским "Зенитом".