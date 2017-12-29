ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв "Ладу" в матче КХЛ

ТАСС, 29 декабря. Московский ЦСКА со счетом 2:1 обыграл тольяттинскую "Ладу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (27) и Андрей Светлаков (23). За хозяев отличился Георгий Белоусов (11).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд, команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. "Лада" находится на 13-м месте в Восточной конференции, в активе команды 42 очка.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с "Йокеритом" 3 декабря, "Лада" 5 декабря дома встретится с московским "Динамо".

В другом матче игрового дня "Салават Юлаев" на выезде победил "Югру" в овертайме (4:3).