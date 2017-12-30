Тренер: Нурмагомедов опасен для Барбозы не только в борьбе, но и в стойке

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Хабиб Нурмагомедов в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с бразильцем Эдсоном Барбозой будет представлять опасность для соперника не только в борьбе, но и в стойке. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Хавьер Мендес.

"Хабиб не такой однообразный боец, как может кому-то показаться, - сказал Мендес. - Конечно, если он переведет Барбозу в борьбу, то победит без шансов. Но Нурмагомедов может хорошо вести бой и в стойке, на моей памяти он не проиграл ни одного спарринга с 2011 года. Хабиб очень опасен для Барбозы во всех смыслах".

Бой Нурмагомедов - Барбоза пройдет 30 декабря в США. Всего в активе россиянина 24 победы и ни одного поражения. На счету Барбозы 19 побед и четыре поражения.