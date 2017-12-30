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Сборная Белоруссии проиграла чехам в матче МЧМ по хоккею и сыграет в утешительном раунде

Спорт
30 декабря, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:6

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ТАСС, 30 декабря. Молодежная сборная Белоруссии по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 5:6 в матче группы В на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Радован Павлик (22-я и 36-я минуты), Филип Задина (22, 26), Филип Хитил (33) и Захар Марек (54). За сборную Белоруссии отличились Егор Шарангович (9, 39), Иван Дроздов (21), Игорь Мартынов (51) и Владислав Габрусь (55).

Белорусская сборная проиграла все четыре матча группового этапа и в утешительном раунде встретится с командой, занявшей последнее место в группе А. Проигравшая в серии до двух побед сборная покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира.

Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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