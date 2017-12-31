Дубль Дибалы принес "Ювентусу" победу над "Вероной" в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 31 декабря. Ювентус" обыграл "Верону" со счетом 3:1 в заключительном матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Маркантонио Бентегоди" в Вероне.

В составе победителей голы забили Блез Матюиди (6-я минута) и Пауло Дибала (72, 77). У хозяев отличился бывший игрок "Ювентуса" Мартин Касерес (59).

Дибала вышел на поле в стартовом составе впервые с 1 декабря. Ранее итальянские СМИ сообщали, что руководство туринского клуба распорядилось не ставить аргентинского форварда в стартовый состав из-за того, что тот якобы вел переговоры о переходе во французский "Пари Сен-Жермен". Дибала с 14 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками. "Верона" находится на предпоследней, 19-й, позиции (13 очков). Лидирует "Наполи" (48).