Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дубль Дибалы принес "Ювентусу" победу над "Вероной" в чемпионате Италии по футболу

Спорт
31 декабря, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Аргентинец вышел в стартовом составе команды впервые с 1 декабря

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пауло Дибала

Пауло Дибала

© EPA/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 31 декабря. Ювентус" обыграл "Верону" со счетом 3:1 в заключительном матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Маркантонио Бентегоди" в Вероне.

В составе победителей голы забили Блез Матюиди (6-я минута) и Пауло Дибала (72, 77). У хозяев отличился бывший игрок "Ювентуса" Мартин Касерес (59).

Дибала вышел на поле в стартовом составе впервые с 1 декабря. Ранее итальянские СМИ сообщали, что руководство туринского клуба распорядилось не ставить аргентинского форварда в стартовый состав из-за того, что тот якобы вел переговоры о переходе во французский "Пари Сен-Жермен". Дибала с 14 голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров итальянского первенства.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице с 47 очками. "Верона" находится на предпоследней, 19-й, позиции (13 очков). Лидирует "Наполи" (48).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
5
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
6
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
7
Самые зрелищные военные видео 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама