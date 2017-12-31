Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В финале Кубка Шпенглера встретятся хоккейные сборные Швейцарии и Канады

Спорт
31 декабря, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

В полуфиналах они обыграли "Давос" и "Маунтфилд" соответственно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 декабря. Сборная Швейцарии одержала победу над швейцарским клубом "Давос" со счетом 8:3 в полуфинальном матче Кубка Шпенглера по хоккею, который проходит в Давосе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Холленштайн (9-я минута), Винсент Праплан (12), Михаэль Фора (37), Доминик Шлумпф (37), Эрик Блюм (41), Рето Шеппи (44), Таннер Ричард (44) и Грегори Хофман (49). У проигравших отличились Роберт Коусал (9), Брэндон Бак (13) и Магнус Нюгрен (36).

В решающем матче швейцарцы 31 декабря сыграют с командой Канады, которая ранее оказалась сильнее чешского "Маунтфилда".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
5
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
6
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
7
Самые зрелищные военные видео 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама