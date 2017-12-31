В финале Кубка Шпенглера встретятся хоккейные сборные Швейцарии и Канады

ТАСС, 31 декабря. Сборная Швейцарии одержала победу над швейцарским клубом "Давос" со счетом 8:3 в полуфинальном матче Кубка Шпенглера по хоккею, который проходит в Давосе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Денис Холленштайн (9-я минута), Винсент Праплан (12), Михаэль Фора (37), Доминик Шлумпф (37), Эрик Блюм (41), Рето Шеппи (44), Таннер Ричард (44) и Грегори Хофман (49). У проигравших отличились Роберт Коусал (9), Брэндон Бак (13) и Магнус Нюгрен (36).

В решающем матче швейцарцы 31 декабря сыграют с командой Канады, которая ранее оказалась сильнее чешского "Маунтфилда".