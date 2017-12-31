Три передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛ

ТАСС, 31 декабря. "Вашингтон" победил "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин сделал три результативные передачи.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Том Уилсон (3-я минута), Кристиан Джус (12), Джон Карлсон (28), Мэтт Нисканен (45) и Никлас Бэкстрём (60). У гостей отличились Джон Мур (18) и Трэвис Зэйджек (49).

Овечкин провел на льду 20 минут, помимо ассистентского хет-трика, на его счету шесть бросков по воротам. Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов и защитник столичного клуба Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

"Вашингтон" вышел на второе место в таблице Восточной конференции, "Нью-Джерси" опустился на третью позицию.

В других матчах "Бостон" в гостях разгромил "Оттаву" - 5:0, "Флорида" на своем льду оказалась сильнее "Монреаля" (2:0), одержав пятую победу подряд.