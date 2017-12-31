СМИ: футболист "Шальке" Горецка перейдет в "Баварию" летом 2018 года

ТАСС, 31 декабря. Полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" и сборной Германии Леон Горецка станет игроком "Баварии" летом 2018 года. Об этом сообщает издание Bild.

Контракт 22-летнего футболиста с "Шальке" истекает 30 июня 2018 года. Полузащитник перейдет в "Баварию" в статусе свободного агента. На Горецку также претендовали испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль", однако сам полузащитник хочет остаться в немецком чемпионате.

Горецка выступает за "Шальке" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел в составе команды 12 матчей в различных турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Летом 2017 года в составе сборной Германии стал обладателем Кубка конфедераций, который прошел в России.