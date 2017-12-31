Зимин: российские хоккеисты могут выиграть молодежный ЧМ, если проявят лучшие качества

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею может завоевать золотые медали чемпионата мира, если игроки проявят свои лучшие качества. Такое мнение в интервью "Газете.Ru" высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.

В ночь на 1 января сборная России в заключительном туре группового этапа сыграет с командой Швеции. В турнирной таблице группы B россияне с шестью очками занимают третье место, шведы с девятью идут первыми.

"На этом чемпионате можно обыграть любую сборную: непобедимых здесь нет, - сказал Зимин. - Да, те же канадцы с американцами очень сильные, но все зависит от нас самих. Если, уступив шведам, россияне опустят руки и морально капитулируют, ожидать дальше нечего, разумеется. Но если же в случае поражения соберутся, проявят свои лучшие качества - вполне могут шагнуть дальше первого раунда плей-офф, и даже выиграть золотые медали, почему нет?"

"Игроки условно делятся на два типа. Одни спокойны и уравновешенны, действуют на льду с холодной головой, другие эмоциональны. Не пошла игра - начинают суетиться и паниковать, отсюда следуют ошибки. Пытаясь исправиться, такие злоупотребляют индивидуальными действиями в ущерб командным, хотя серьезного мастерства у них пока еще нет", - добавил Зимин.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.