Изменения в нормативы ГТО вступают в силу с 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В первый день нового года вступают в силу обновленные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Новые критерии составлены по итогам анализа сдачи нормативов за 2014-16 годы и в большинстве случаев усложняют задачу получения знаков отличия.

Новые положения были одобрены ведущими спортивными вузами страны, Министерством обороны РФ, общероссийскими федерациями по видам спорта на основе анализа более миллиона результатов тестирования за три года и в июне минувшего года утверждены на коллегии Министерства спорта РФ. Обновленные нормативы будут действовать на протяжении четырех ближайших лет.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, новые нормативы должны сделать комплекс ГТО более интересным и популярным. С 1 января стартует четвертый этап внедрения комплекса, которым, в частности, предусмотрены создание центров тестирования по выполнению нормативов, разработка Минспортом рейтинга ГТО среди регионов, развитие и техническая поддержка эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала комплекса ГТО.

11 степеней ГТО

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в зависимости от возраста участников, которые могут претендовать на бронзовый, серебряный или золотой знаки отличия. Первые пять ступеней - для школьников и молодых людей, получающих среднее профессиональное образование, в возрасте от 6 до 17 лет. Оставшиеся шесть ступеней - для взрослых мужчин и женщин, последняя ступень предполагает участие в сдаче нормативов для людей старше 70 лет. Каждая ступень содержит сдачу обязательных нормативов на силу, быстроту, гибкость и выносливость, а также испытания на выбор на координационные способности и прикладные навыки.

Самые сложные испытания предстоят мужчинам и женщинам от 18 до 29 лет, 6-я ступень делится на две возрастные подгруппы - от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет. В список обязательных тестов здесь входит бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, рывок гири или наклон вперед.

Критерии 6-й ступени претерпели значительные изменения. В частности, вместо обязательного бега на 100 метров можно выбрать дистанции 30 или 60 м, при этом нормативы усложнились. Так, для сдачи на золотой знак мужчинам до 24 лет необходимо пробежать 100 м за 13,1 секунды, хотя ранее этот показатель составлял 13,5 секунды, рывок 16-килограммовой гири для золотого знака необходимо сделать 43 раза (ранее - 40). При этом альтернативой рывку гири и подтягиванию стало также отжимание - для золотого знака мужчинам до 24 лет норматив составляет 44 раза.

Комплекс ГТО также предлагает такие испытания по выбору, как метание, бег на лыжах или кросс, плавание, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия и туристический поход.

Комплекс "Готов к труду и обороне" был введен в СССР в 1931 году как программа физической подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях. В 2014 году программа была возрождена для школьников, с 2016 года комплекс стал доступен и взрослому населению, а с января минувшего года нормативы ГТО смогли сдать люди старшего поколения - от 70 лет.

За прошедшие четыре года знаки отличия ГТО получили более миллиона человек.