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Первый в карьере хет-трик Карлссона позволил "Вегасу" обыграть "Торонто" в НХЛ

Спорт
1 января, 2:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

"Вегас" одержал седьмую победу подряд и лидирует в таблице Западной конференции

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Вильям Карлссон

Вильям Карлссон

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 1 января. "Вегас" обыграл "Торонто" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев отличились Пьер-Эдуар Белльмар (3-я минута), Вильям Карлссон (5, 29, 59), Эрик Хаула (14) и Джонатан Маршессо (47). В составе "Торонто" дубль на счету Остона Мэттьюса (40, 41), еще одну шайбу забросил Патрик Марло (26).

Для 24-летнего шведа хет-трик стал первым в карьере. В этом сезоне он забросил в общей сложности 17 шайб и наряду с Джеймсом Нилом является лучшим снайпером команды.

"Вегас" одержал седьмую победу подряд и с 54 очками занимает первое место в таблице Западной конференции, "Торонто" с 48 очками располагается на пятой строчке на Востоке.

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