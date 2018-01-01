Первенство Европы 2018 года по фехтованию пройдет в сочинском ледовом дворце "Айсберг"

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат Европы 2018 года по фехтованию среди кадетов и юниоров пройдет в сочинском ледовом дворце "Айсберг". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Решение о проведении турнира в Сочи было принято в июне на конгрессе Европейской конфедерации фехтования в Тбилиси, чемпионат пройдет в марте.

"Турнир будет проводиться в шикарном дворце - в "Айсберге". Для первенства среди кадетов и юниоров впервые будет использовано столь шикарное место. Эта арена может спокойно принимать и соревнования уровня чемпионата мира", - сказал Михайлов.

В 2019 году аналогичный турнир примет итальянская Фоджа, чемпионат Европы 2018 года среди взрослых пройдет в сербском Нови-Саде.