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Первенство Европы 2018 года по фехтованию пройдет в сочинском ледовом дворце "Айсберг"

Спорт
1 января, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Соревнования состоятся в марте 2018 года

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Сочинский дворец спорта "Айсберг"

Сочинский дворец спорта "Айсберг"

© Артур Лебедев/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Чемпионат Европы 2018 года по фехтованию среди кадетов и юниоров пройдет в сочинском ледовом дворце "Айсберг". Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Решение о проведении турнира в Сочи было принято в июне на конгрессе Европейской конфедерации фехтования в Тбилиси, чемпионат пройдет в марте.

"Турнир будет проводиться в шикарном дворце - в "Айсберге". Для первенства среди кадетов и юниоров впервые будет использовано столь шикарное место. Эта арена может спокойно принимать и соревнования уровня чемпионата мира", - сказал Михайлов.

В 2019 году аналогичный турнир примет итальянская Фоджа, чемпионат Европы 2018 года среди взрослых пройдет в сербском Нови-Саде.

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