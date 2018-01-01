Норвежская лыжница Остберг выиграла гонку преследования на "Тур де Ски"

ТАСС, 1 января. Норвежка Ингвилд Остберг стала победительницей гонки преследования свободным стилем, которая прошла в Швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Дистанцию 10 км спортсменка преодолела за 26 минут 48,1 секунды.

Второе место заняла еще одна норвежская лыжница Хейди Венг (отставание 27,8 секунды), третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+1.16,9).

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, занявшая 11-е место (+2.11,5), Наталья Непряева стала 17-й (+2.42,8), Алиса Жамбалова - 26-й (+3.51,3), Анна Нечаевская - 39-й (+4.36,9), Яна Кирпиченко - 49-й (+5.08,6), Мария Гущина - 52-й (+5.37,2).

Позднее в понедельник пройдет гонка преследования свободным стилем у мужчин. "Тур де Ски" завершится 7 января.